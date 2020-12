Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu a primit cel mai frumos cadou de Craciun. Cantareața și-a gasit fericirea in brațele barbatului pe care il aștepta in viața sa. Vedeta și-a confirmat relația, insa iubitul ei nu este cine credea toata lumea. Fanii au vazut primele imagini cu barbatul misterios.

- Ca majoritatea dintre noi și Lidia Buble a sarbatorit ajunul de Craciun in familie. Vedeta a decis sa plece la Deva și sa sta alaturi de familie in seara magica de ajun. Lidia Buble a decis sa arate cum a petrecut live, pe Facebook. Lidia Buble, seara magica alaturi de familie In ultima perioada, blonda…

- Teo Trandafir și fiica ei, Maia, vor petrece acasa de sarbatori. Pe masa de Craciun aceastea nu vor avea mancaruri traditionale romanesti. Vedeta a marturisit ca va pregati un meniu atipic, mai exact va comanda mancare greceasca, pentru ca este preferata lor. „De sarbatori voi petrece acasa, ca toata…

- Flavia Mihașan este din nou insarcinata și abia așteapta sa iși țina bebelușul in brațe. Atat ea cat și Marius, iubitul ei, și-au dorit foarte mult al doilea copil. Vedeta a povestit pentru revista VIVA, cum i-a dat acestuia vestea ca va fi tata.„Eram in vacanța la munte și, dintr-odata, a inceput sa-mifie…

- Bianca Dragușanu știe foarte bine cum sa le atraga atenția prietenilor din mediul virtual. Vedeta a postat, pe contul sau de Instagram, o fotografie in care iși expune trupul intr-o rochie roșie plina de pene

- Vestea conform careia tatal Laurei Cosoi s-a stins din viața a venit ca un șoc pentru toata lumea. Printre reacțiile și mesajele primite din partea fanilor, Dana Rogoz a ținut sa scrie și ea cateva randuri pentru buna sa prietena și colega de breasla! Și vedeta a ramas fara tata in urma cu 6 ani! Cele…

- Gina Pistol se afla in luna a șasea de sarcina, iar peste doar trei luni, ea și Smiley vor deveni pentru prima oara parinți. Vedeta a postat pe contul de socializare, imagini in care iși expune burtica de gravida in toata splendoarea. In bustiera și halat pufos, Gina Pistol și-a aratat mandra sarcina…

- Cristina Pana s-a retras de cațiva ani din viața publica, dupa ce s-a casatorit și a devenit mama unei fetițe. La trei ani de la nunta, fostul model a rabufnit și a dezvaluit ca a divorțat, dar și ca are mari probleme cu fostul soț, care ar fi dat-o afara din casa, deși era alaturi de fetița, scrie…