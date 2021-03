Cum a arătat petrecerea din Loft-Diplomat, pentru care clubul a primit amendă (VIDEO) Loft-Diplomat, clubul de fițe din Capitala, a organizat pe 27 martie, dupa ora 21.30, o petrecere la care au participat zeci de persoane atat in interiorul clubului, cat și pe terasa. Aceasta in ciuda noilor restricții impuse in Capitala. Imaginile au fost facute publice pe instagram de mai multe persoane care au petrecut in acea noapte „de pomina” la Loft. In urma acestei petreceri, Loft a primit o amenda contravenționala de 42.000 de lei. Mai precis, proprietarii clubului au primit trei sanctiuni in valoare de 42.000 de lei si au fost sanctionate 53 persoane cu amenzi in valoare de 34.000 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

