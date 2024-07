Stiri pe aceeasi tema

- Nunta anului are loc in acest weekend. Radhika Merchant și Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, s-au casatorit ieri la Mumbai. Oaspeții lor, printre care se afla actori de la Bollywood, jucatori de cricket și oameni de afaceri din toata lumea, participa, de asemenea, la mai multe evenimente…

- Dupa celebrari care au durat luni de zile, pe toate continentele, nunta a fiului celui mai bogat om din Asia a inceput vineri in orasul indian Mumbai, relateaza BBC si Reuters. Anant Ambani, fiul presedintelui Reliance Industries, Mukesh Ambani, s-a casatorit cu Radhika Merchant, fiica magnatilor din…

- Dupa celebrari care au durat luni de zile, pe toate continentele, ceremonia de nunta a fiului celui mai bogat om din Asia este in sfarsit in desfasurare in orasul indian Mumbai, relateaza BBC si Reuters, citate de News.ro.Anant Ambani, fiul presedintelui Reliance Industries, Mukesh Ambani, se casatoreste…

- Cel mai bogat om din Asia organizeaza o nunta masiva pentru fiul sau cel mic, in Mumbai, in acest weekend. Anant Ambani, fiul lui Mukesh Ambani, se va casatori cu Radhika Merchant in cadrul unei ceremonii fastuoase.

- Iulia Vantur a facut furori cu ținuta aleasa la nunta anului in India. Fiul celui mai bogat om din Asia și fiica unui magnat din domeniul farmaceutic se casatoresc, iar romanca a aparut la primele festivitați imbracata intr-un sari indian foarte elegant. Moștenitorul miliardar Anant Ambani se va casatori…

- Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, urmeaza sa se casatoreasca cu iubita lui de multa vreme, Radhika Merchant. La sfarșitul acestei luni, intr-o ceremonie fastuoasa, descrisa pe scara larga drept nunta anului in țara, cei doi iși vor uni destinele. Sarbatorile extravagante de dinainte de…

- La sfarșitul lunii in curs, Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, și partenera sa, Radhika Merchant, iși vor uni destinele in cadrul unei ceremonii somptuoase, conform CNN.