- Premierul Florin Cițu a anunțat ca 15 cetațeni romani evacuați din Afganistan se intorc sambata acasa. Prim-ministrul a mai spus ca autoritațile țin legatura și cu ceilalți romani care inca se afla in Afganistan. Romanii care au fost evacuați din Afganistan se intorc acasa! Este vorba despre 15 cetațeni…

- Sezonul vacanțelor se apropie de final, iar cu o luna inainte de venirea toamnei angajații și angajatorii sunt in fața unei dileme: ce se intampla din septembrie? Se va lucra de acasa, de la birou sau poate fi luata in calcul o combinație intre aceste variante. Intrebarea revine și pe grupurile…

- Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, il ataca, intr-o postare pe Facebook, pe comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, dupa ce acesta a anuntat ca a descoperit in statiune o groapa ilegala de gunoi, potrivit news.ro. Edilul sustine ca seful Garzii de Mediu - pe care il denumeste…

- „Timișoara Free Tours”, proiectul lansat in aceasta vara de Asociația de Turism Alternativ cuprinde o serie de tururi ghidate gratuite atat pentru localnici, cat și pentru vizitatori. Sub motto-ul „Afla poveștile orașului!”, duminica aceasta este pregatit un tur pentru comunitatea maghiara din oraș.…

- Primaria Municipiului Pitești a oferit astazi un dar simbolic, in semn de recunoștința pentru experiența de viața dobandita, domnului Parvu Constantin, care, incepand cu 27 mai, a devenit cetațean centenar al orașului Pitești. ”Primarul Cristian Gentea a fost onorat sa aiba prilejul de a-i transmite,…

- Marina Voica a suferit recent o intervenție chirurgicala de urgența pe cord. Artista in varsta de 84 de ani a vorbit in emisiunea Exclusiv VIP, prezentata de Cristi Brancu la Prima TV, despre starea ei și modul in care medicii i-au salvat viața. Marina Voica, una dintre cele mai indragite soliste de…

