Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora reactioneaza, dupa cateva zile in care a fost analizat si criticat, la scandalul public iscat de aparitia sa intr-o reclama Emag, vorbind despre libertate. Sora promite ca va lamuri chestiunile controversate din trecutul sau, inclusiv despre perioada in care a lucrat in Ministerul…

- O tanara britanica a suferit o insuficiența cardiaca și a murit la cateva zile dupa ce mama sa i-a trimis din greșeala sute de emoticoane cu fețe suparate la o postare pe Facebook, scrie Daily Mail. Dupa o noapte la circ, Shabina Miah, in varsta de 33 de ani, a incarcat un videoclip pe contul sau de…

- Buzaul interbelic era un alt oraș. Cladirile vechi, atmosfera, spectacolele, vestimentația oamenilor și parfumul urbei compuneau imaginea unui oraș in care ți-ai dori sa traiești. Exista insa si o alta fata a Buzaului. Una intunecata, ținuta sub tacere, strans legata de practicarea celei mai vechi meserii din…

- Sergiu Bus (26 de ani) a fost tinta lui Gigi Becali pentru un transfer in ultimul moment, inainte sa se inchida perioada de mercato. Patronul FCSB-ului a oferit 300.000 de euro, dar Gaz Metan Medias nu a acceptat propunerea, anunța MEDIAFAX.A cerut cu 200.000 de euro mai mult, aspect pe care…

- In perioada aprilie-iunie 2019, Episcopia Sloboziei si Calarasilor a realizat 865 de activitati filantropice in valoare totala de 561.760 lei. Mii de copii aflati in situatii de risc, persoane varstnice, familii sarmane si 84 de persoane cu dizabilitati au beneficiat de ajutoare de la parohii.

- Principalele partide aveau propriile publicatii. Lor li se adaugau ziare de informatie. Cel mai important între acestea si cel mai la centru era cotidianul Universul - un etalon nu numai în materie de jurnalism, dar si în proiecte sociale. Datorita donatiilor familiei Cazzavillan …

- 1. Cladirea liceului Cladirea in care a funcționat liceul „Simion Barnuțiu”, pana in anul 1948, a fost construita de catre Primaria orașului Șimleu pentru gimnaziul minorit, care și-a incetat activitatea in anul școlar 1922-1923 din lipsa de cadre didactice și elevi. Gimnaziul romano-catolic din Simleu…

- Criticand statul capitalist liberal, exponenții ideologiei național-țaraniste au subliniat, in perioada interbelica (1919 - 1939) ca statul, ca oricare alt organism social și politic, nu trebuie privit ca „ceva inert”, care nu ar suferi schimbari, ci, dimpotriva, el evolueaza impreuna cu formele economice…