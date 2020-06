Toate categoriile de angajați au fost puse sa plateasca impozit pe șomajul tehnic, deși Codul Fiscal acorda scutiri unora dintre ele.O ordonanța adoptata de Executiv in plina pandemie a anulat scutirea de impozit pentru persoanele cu handicap, programatori și constructori. Astfel, persoanele care fac parte din aceste categorii au platit impozit de 10% pe veniturile din șomaj tehnic și pe indemnizația pentru zilele libere de supraveghere a copilului. Mai mult, constructorii erau scutiți și de contribuții sociale și de sanatate, insa aceștia au fost forțați sa le plateasca in cazul intrarii in șomaj…