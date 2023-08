Stiri pe aceeasi tema

- Andra și Catalin Maruța se afla zilele acestea intr-o vacanța departe de Romania. Nu au plecat la distracție și la relaxare singur, sunt insoțiți de copiii lor, David și Eva Maruța. In urma cu cinci zile, Andra, Catalin Maruța, David și Eva s-au imbarcat in avion in Romania, cu destinația Spania. Acolo…

- Ilinca Obadescu s-a maritat cu Mihai Gruia (ex-Akcent). Imagini de la nunta! Ilinca Obadescu este, deja de mai mulți ani, prezentatoare de știri la Kanal D. Ea este considerata a fi una dintre cele mai frumoase vedete tv din țara noastra. O prezența remarcabila, dar extrem de discreta atunci cand vine…

- Cristina Spatar a plans la propria nunta, care a avut loc sambata, 24 iunie, la Valcea. Cea care a facut-o sa lacrimeze la eveniment a fost chiar Andra, cantareața a susținut alaturi de trupa ei un adevarat spectacol la nunta colegei sale de breasla. Printre artiștii care au intreținut atmosfera la…

- Boala autoimuna de care sufera Alexandra Stan Alexandra Stan se numara printre artistele din Romania care au reușit sa atinga succesul la nivel internațional. Vedeta afișeaza intotdeauna o imagine impecabila și un zambet larg pe chip. De asemenea, Alexandra are o silueta de invidiat, asta in ciuda faptului…

- Johnny Depp a implinit 60 de ani in Romania. Ce cadou inedit a primit! Johnny Depp a susținut saptamana trecuta un concert la București. Pe data de 8 iunie, celebrul actor de la Hollywood a cantat la Romexpo, in fața unui public numeros. Alaturi de le, pe scena, s-au aflat Joe Perry, Alice Cooper și…

- Catalin Maruța și Smiley au stat fața in fața, prin transmisiune video, in direct la Pro TV, dupa ce prezentatorul și Andra, soția lui, au lipsit de la nunta artistului cu Gina Pistol, bunii lor prieteni. Moderatorul a spus in emisiunea sa de ce a lipsit de la eveniment. Sambata, 27 mai, Smiley și Gina…

- Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele și in fața ofițerului de stare civila și in fața lui Dumnezeu, ieri, in doua ceremonii emoționante. Petrecea a avut loc intr-o locație de fițe din Snagov. Toata lumea s-a intrebat de ce nu au ajuns Andra și Catalin Maruța la nunta lui Smiley. Care este vedeta…