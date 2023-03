Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea va deveni deosebit de calda pentru ultima parte a lunii martie in aproape toata tara, astfel ca temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 23 de grade, cu valori mai scazute pe litoral unde se vor inregistra 13 grade. Cerul va fi variabil, vantul va sufla moderat, iar de la primele…

- Andreea Antonescu nu a imbarcat rochia de mireasa și spune ca nu a fost niciodata genul de fata care sa „iși viseze rochia de mireasa”. Ce a determinat-o pe artista sa nu faca nunta pana acum.

- Centrul Spiritual al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare, a gazduit vineri (3 martie) incepand cu ora 17.00, festivitatea de premiere a celor mai reușite lucrari din cadrul celei de a treia ediții a Concursului județean de creații plastice „Mama, primavara mea”. Concursul s-a adresat tuturor copiilor…

- Sambata seara, Sala “Gheorghe Barițiu” din Turda a fost gazda partidei dintre echipa locala AHC Potaissa și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor. Am avut parte de un meci cu dese rasturnari de scor, deznodamantul fiind așteptat pana in ultimele secunde ale jocului. Minaur…

- Ger și vant puternic, astazi, in aproape trei sferturi din țara, sunt in vigoare coduri portocalii de viscol pe litoral și in Carpații Meridionali, la altitudini mari, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Belgianul Arnaud De Lie, in varsta de 21 de ani, si-a confirmat statutul de tanara speranta a sportului cu pedale, castigand miercuri, la sprint, prima etapa a celei de-a 53-a editii a cursei clasice Etoile de Besseges (Franta) si trecandu-si in cont a 11-a victorie din cariera, informeaza AFP, potrivit…

- America Express continua! In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, cel mai dur reality show din Romania intra in cea de-a treia etapa, care vine cu noi provocari și misiuni menite sa testeze rezistența fizica și psihica a concurenților, dar și cu schimbari neprevazute. Inceputul de etapa inseamna…