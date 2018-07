Stiri pe aceeasi tema

- "Știți poziția mea referitoare la acest dosar. Pot aprecia ca este o situație inechitabila deoarece nu exista nicio fapta penala acolo care sa fi fost savarșita de mine sau Sevil. Am convingerea ca instanța va restabili adevarul judiciar! Eu urmeaza sa atac aceasta soluție de clasare", a declarat…

- „Recent, liderul PSD a lansat un atac furibund la adresa statului de drept, pe fondul intensificarii problemelor personale cu justiția – apropierea sentinței in cazul „Bombonica”, restul dosarelor aflate pe rol, Belina și Teldrum (cu implicații ale structurilor antifrauda europene). Sub pretextul luptei…

- "Admite contestatia formulata de SHHAIDEH SEVIL impotriva masurilor asiguratorii. Infirma in parte ordonanta contestata si revoca corespunzator masurile asiguratorii instituite de procuror asupra tuturor bunurilor inculpatei, in sensul ca suma totala (in vederea repararii pagubei produse prin infractiuni…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat in data de 25 aprilie ca a fost inceputa urmarirea penala a fostului vicepremier Sevil Shhaideh, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in dosarul “Belina”. DNA a extins ancheta si…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca Liviu Dragnea vinde Romania, pe care o considera la fel ca Insula Belina, furand-o si folosind-o in interesul sau personal, adaugand ca ce nu poate vinde din Romania, distruge. „Liviu Dragnea considera ca Romania ( ca si judetul Teleorman, PSD, Guvernul,…

- Procurorii DNA anunta, miercuri, ca Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, are calitatea de inculpat in dosarul Belina, ea fiind acuzata de abuz in serviciu. DNA a extins ancheta si fata de Adrian Gadea, prejudiciul estimat de procurori fiind de peste trei milioane de lei.

- Dupa 3 ore de audieri la DNA, Sevil Shhaideh a ieșit din sediul Direcției! Conform unor surse judiciare, procurorii i-au schimbat incadrarea fostului ministru. Astfel, Shhaideh nu mai e suspecta ci inculpata in dosarul Belina.Shhaideh este consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al…

- Fostul presedinte al CJ Teleorman Adrian Gadea s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din București. La parchetul anticorupție s-a aflat, tot miercuri, și fostul vicepremier, Sevil Shhaideh, actual consilier al prim-ministrului Viorica Dancila.