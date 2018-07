Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii din rechizitoriul procurorilor DNA in dosarul „Belina“. Sevil Shhaideh este acuzata ca a retras de la avizarea Ministerului Justitiei proiectul de hotarare prin care insula Belina a fost transferata la CJ Teleorman.

- Insula Belina a fost folosita, dupa ce a trecut la Consiliul Judetean Teleorman, pentru relaxare si pescuit. Nu lipsesc constructiile civile, foisoarele, cladirile cu etaj si chiar o zona pentru aterizare, destinata elicopterelor. Informatiile se desprind din rechizitoriul intocmit de procurorii Directiei…

- In rechizitoriul intocmit de procurorii DNA care au instrumentat Dosarul Belina, se arata ca Sevil Shhaideh, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), si Ionela Stoian, director in cadrul aceluiasi minister, nu au respectat cele dispuse de premier cu privire…

- DNA o acuza pe Sevil Shhaideh de abuz in serviciu, cu consecințe deosebit de grave. Comunicatul DNA ”In dosarul mediatizat prin comunicatele nr. 716/VIII/3 din 13 iulie 2017, nr. 906/VIII/3 din 22 septembrie 2017 și 348/VIII/3 din 25 aprilie 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Tel Drum a avut o cifra de afaceri de aproximativ 33 de milioane de euro (155847547 de lei) si un profit net de aproape un milion de euro (4544138 de lei), rezulta din declarațiile depuse de reprezentantii firmei in 2017, consultate de G4Media.ro. Datele financiare ale societatii teleormanene au fost…

- Sorin Grindeanu le-a declarat jurnaliștilor prezenți la sediul DNA ca a fost invitat sa dea o declarație in calitate de martor. ”(…) Nu pot sa intru in amanunte. Cred ca a vazut toata țara ca am fost la acel pescuit, doar o singura data. Ceea ce am declarat și data trecuta. Ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, vineri seara, la Directia Nationala Anticoruptie, conform News.ro . Prezenta acestuia la DNA are loc in contextul in care cu doua zile in urma DNA a anuntat ca in acest dosar a fost inceputa urmarirea penala a fostului vicepremier Sevil Shhaideh, in prezent…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, s-a prezentat miercuri la DNA. Aceasta a refuzat sa faca declarații in fața jurnaliștilor Aceasta ar putea fi audiata, cel mai probabil, in dosarul Belina.Pe 22 septembrie 2017, DNA…