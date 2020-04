Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a intervenit pentru a ajuta un tanar care cumparase un catel pentru bunica sa, dar nu i-l putea duce personal din cauza restrictiilor de circulatie stricte impuse in Italia pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- Politia italiana a declarat vineri ca a intervenit pentru a ajuta un tanar care cumparase un catel pentru bunica sa, dar nu i-l putea duce personal din cauza restrictiilor de circulatie stricte impuse in Italia pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, informeaza DPA. Batrana, care locuieste…

- In timp ce Iasul s-a golit de masini sub incidenta restrictiilor impuse de autoritati pe fondul crizei Covid-19, un tanar a fost surprins in timp ce calarea un cal. El era echipat cu masca de protectie. In dreptul blocului Tarom a fost oprit si legitimat de un echipaj de la Politia locala.

- Magistrații au deschis o ancheta care a fost incredințata procurorilor adjuncți Tiziana Siciliano și Eugenio Fusco care suspecteaza, pentru moment, „specula”, infracțiune care prevede inchisoarea de la 6 luni la 3 ani și amenda de la 516 la 25.822 de euro, scrie News.ro. Un pachet de 50 de bucați, de…

- Un cerb patat a fost descoperit mort, intr-o caruța abandonata cu tot cu calul inhamat, pe marginea traseului Chișinau-Hincești. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a IP Strașeni, Silvia Vetcu.

- Un barbat in varsta de 40 de ani a injunghiat un tanar de 21 de ani in Tulcea, iar Poliția a deschis o ancheta, pentru a stabili in ce circumstanțe s-a produs incidentul, transmite IPJ Tulcea, anunța MEDIAFAX.In cursul zilei de duminica, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Sambata dimineața, in jurul orei 10.00, Poliția a fost alertata de locatari dupa ce aceștia au gasit cadavrul unui tanar in varsta de doar 27 de ani.La fața locului a fost trimisa o echipa operativa care a constat ca in zona din bloc destinata evacuarii gunoiului se afla cadavrul unui barbat. Medicii…

- Un barbat din Bonțida care a plecat de acasa pentru cateva zile a avut surpriza neplacuta sa constate ca in lipsa lui, cineva i-a patruns in gospodarie și l-a lasat fara bani. Poliția din comuna a fost sesizata despre furt pe 11 februarie, iar oamenii legii au intrat in alerta. In cursul zilei de joi,…