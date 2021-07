Cum a ajuns Van Damme în mașina cu manele din Cluj Cum a ajuns Van Damme in mașina cu manele din Cluj Jean Claude Van Damme a ajuns in Romania saptamana aceasta. Nu se știe cu siguranța motivul vizitei sale pe plaiuri mioritice. Se pare insa ca ar fi vorba despre o intalnire cu nume importante din industria cinematografica și televiziune. Toate bune și frumoase pana cand starul de la Hollywood a ajuns viral pe internet cu un filmuleț ce a starnit numeroase controverse. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Jean-Claude Van Damme (@jcvd) In imaginile postate pe internet, Van Damme apare intr-o mașina, alaturi de cațiva clujeni,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Jean-Claude Van Damme a facut o vizita-surpriza in Romania, unde nu doar ca a discutat afaceri, ci s-a și distrat copios alaturi de fanii sai. Starul de la Hollywood a fost filmat in timp ce danseaza cu foc pe manele, transmițandu-le și un mesaj sugestiv urmaritorilor sai.

- Jean Claude Van Damme a venit in Romania marți, 20 iulie, iar a doua zi de dimineața a fost protagonist intr-un live pe Facebook, din mașina unui tanar care s-a laudat ca-l plimba pe celebrul actor.Van Damme, care are 60 de ani, a sosit la București marți și a mers intr-un restaurant exclusivist, scrie…

