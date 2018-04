Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Millie Bobby Brown, in varsta de 14 ani, printul Harry, liderul nord-coreean Kim Jong-un, presedintele american Donald Trump si omul de afaceri Elon Musk au fost inclusi in lista de anul acesta a celor mai influente 100 de personalitati realizata de publicatia Time.

- Autoritațile germane intenționeaza in viitorul apropiat sa-i ceara președintelui SUA, Donald Trump, sa excepteze companiile germane de la participarea la noile sancțiuni impotriva Rusiei, sustine The Wall Street Journal. Potrivit unor surse ale publicației, ministrul german de finanțe, Olaf Scholz,…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda a ceea…

- Un avocat care a lucrat in Ucraina cu fostul manager de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, a recunoscut ca a mintit FBI, in cadrul anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie The Guardian. Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica…

- Donald Trump a anuntat pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei, iar una dintre masuri vizeaza anularea programului Loteriei vizelor. ”Trebuie sa ne securizam granitele. Asta inseamna sa construim un zid la granita sudica si sa angajam mai multi oameni pentru a asigura siguranta…