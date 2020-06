Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare semnata de patru frați indieni miliardari se afla in centrul unei dispute juridice referitoare la o avere estimata la 11,2 miliarde de dolari. Este vorba despre frații Hinduja, una dintre cele mai bogate familii indiene, stabilite, in prezent, in Marea Britanie, informeaza Bloomberg.

- Fermierii britanici si-au intensificat eforturile pentru a introduce roboti pe campurile lor, dupa ce pandemia de coronavirus si Brexitul au dus la scaderea numarului de muncitori necesari pentru a culege fructele si legumele, transmite Bloomberg, scrie agerpres.ro.

- Guvernul cancelarului Angela Merkel va lua masuri inițiale pentru a slabi restricțiile asupra calatoriilor europene. Din 15 iunie se vor face primii pasi pentru a slabi restrictiile de circulatie la nivel european, anunta Bloomberg . Interdictiile de calatorie impuse pentru cele 27 tari membre UE vor…

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel va face primii pasi pentru a slabi restrictiile de circulatie la nivel european. Masurile vor intra în vigoare pe data de 15 iunie. Cabinetul condus de Angela Merkel va aproba miercuri draftul care include noile masuri, anunta Bloomberg. …

- Dupa doua luni in care diferite state au introdus 150 de restrictii la export pentru produse medicale, unele tari incep sa revina treptat asupra acestor masuri, informeaza Bloomberg, potrivit Agerpres.Pe parcursul ultimei luni, China, Marea Britanie, Turcia, Rusia, Sri Lanka si Thailanda au…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de 470.800 lei pentru 146 de familii si persoane singure aflate in situatii critice. Decizia a fost luata in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala. Documentul aprobat astazi stabileste…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a realizat o analiza a evolutiei epidemiei de coronavirus (COVID-19) in Romania pentru perioada 26 februarie-5 aprilie. Documentul a fost publicat pe site-ul INSP vineri, 10 aprilie. Va prezentam cele mai interesante constatari: “Primul caz de infecție…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat joi, 2 aprilie, lista cu “zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, numarul tarilor incluse ajungand la 12. Tarile considerate “zone rosii” din cauza cazurilor de coronavirus sunt Austria, Belgia,…