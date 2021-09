Cum a ajuns un turist român să aprecieze litoralul românesc. S-a întâmplat după o vacanță în străinătate Un turist roman a ajuns sa aprecieze litoralul romanesc dupa o vacanța in Croația unde a avut o experiența neașteptata. Din cele 15 zile de concediu programate, opt și le-a petrecut pe litoralul croat, la Dubrovnik. Acolo a avut o experienta neasteptata, potrivit Adevarul.ro. Romanul spune ca a avut parte de o surpriza neplacuta in Croatia. A ales sa evite agentiile de turism dupa ce, spune el, anii trecuti s-a lovit de neseriozitatea lor, și de aceasta data a decis sa se ocupe chiar el de rezervarea camerei intr-un hotel de 4 stele la Dubrovnik. A facut rezervarea si a platit chiar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a casatorit ieri cu Toni Iuruc, evenimentul fiind marcat cu o petrecere pe cinste la clubul Fratelli, din Mamaia.Simona s-a distrat pe cinste, a cantat și a dansat alaturi de soțul ei și de invitați.Ce au mancat invitații la nunta Simonei HalepCine a fost marele…

- Dacia Jogger, un vehicul de familie, cu 5 sau 7 locuri, va fi prezentat publicului larg de directorul general Dacia, Denis Le Vot, a anuntat compania.Premiera va avea loc in data de 6 septembrie, la Salonul International Auto de la Munchen.“Pe 6 septembrie, la Salonul International…

- Mircea Lucescu a caștigat cam tot ce se putea in primul an la Dinamo Kiev și se pregatește o noua aventura in Champions League.Antrenorul roman de 76 de ani și-a aflat aseara adversarii din grupele noului sezon al Ligii Campionilor, iar norocul pare a-l fi ocolit din nou.Pe partea de…

- Un roman care a fost in vacanța in Grecia, in stațiunea Stavros, cu soția și copilul de patru ani, a povestit pe grupul de Facebook Forum Grecia, experiența avuta și costul sejurului de 11 zile, cu cazare intr-un studio de pe malul marii. Romanul, care a mers pentru al treilea an consecutiv,…

- Noi mesaje inselatoare care pretind ca sunt trimise de catre Posta Romana urmaresc golirea conturilor bancare ale destinatarilor, avertizeaza specialistii Bitdefender. Potrivit unui comunicat de presa al companiei de securitate informatica, noile tentative de frauda au fost depistate incepand…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, anunta, miercuri, inchiderea altor doua ”sinecuri”, respectiv eliberarea din functie a administratorilor speciali pentru privatizare de la Tohan si Carfil. Cele doua persoane incaseaza lunar aproximtiv 9.000 de lei salariul, desi ambele companii inregistreaza pierderi.…

- Proverbul „Desperate Times Call for Desperate Measures” (adaptat pentru Romania ar fi „Vremurile grele creeaza oameni puternici”) s-a potrivit manușa situației economice internaționale din 2020, din cauza apariției virusului SARS-CoV-2, cand oamenii s-au speriat și au pus banii la „saltea” in stil record.…

- Daca timpul lui Bill Gates valoreaza 130 dolari la fiecare secunda, cu certitudine putini dintre noi s-au gandit sa-și calculeze in bani timpul. Cu toate acestea știm și simțim foarte bine ca presiunea lipsei de timp a devenit o certitudine și nu o abstracțiune. Nu ai timp sa termini sarcinile…