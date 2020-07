Stiri pe aceeasi tema

- Viitura de pe Prut, venita din Ucraina, a atins varful la Radauti-Prut astazi, la ora 11:00, si acum se indreapta spre acumularea de la Stanca Costesti. Raul a inundat lunca Prutului, sute de hectare de teren din Baranca si Radauti-Prut, si a ajuns si in cateva gradini. Drumul National 24C, intre Radauti-Prut…

- O suprafata de 500 de hectare de pasune si terenuri agricole de pe raza localitatii Baranca, din comuna Hudesti, a fost inundata ca urmare a iesirii din matca a raului Prut, a declarat primarul Viorel Atomei. De altfel, Prutul, care se afla sub avertizare hidrologica de tip Cod rosu, a depasit cu peste…

- Ministrul mediului apelor si padurilor, Costel Alexe, alaturi de autoritatile locale, au verificat astazi starea barajului de la Stanca Costesti, judetul Botosani, avand in vedere o avertizare cu cod rosu hidrologica. Astazi, la ora 15:00, in Statia hidrografica Oroftiana, la intrarea Prutului in tara,…

- Ploile din ultimele zile au facut ravagii in judetul Botosani. Au fost distruse portiuni de drumuri, oameni si animale au fost evacute de pe malurile Prutului. Inclusiv municipiul Botosani a fost grav afectat.Mai multe strazi s-au surpat din cuaza cantitatii mari de precipitatii iar curtile oamenilor…

- Un tanar de 23 de ani a lovit cu mașina, duminica dimineața, pe un drum național din județul Botoșani, un barbat de 72 de ani, aflat pe bicicleta, și apoi a fugit de la locul acciodentului. El a fost prins cateva ore mai tarziu de polițiști, potrivit Mediafax.

- Doua automobile s-au lovit violent in apropiere de Peresecina, raionul Orhei. In urma impactului, una dintre masini a ajuns in sant.Deocamdata nu se cunosc circumstantele producerii accdentului, nici daca cineva a avut de suferit.

- Scandal la un centru de carantina din Botoșani dupa ce un barbat a fost adus cu forța de jandarmi. Barbatul a devenit recalcitrant imediat ce a aflat ca trebuie sa stea 14 zile in centru și sa suporte cheltuielile. „Tot ce se face, se face abuziv. Fiecare interpreteaza cum vrea. E ordonanța numarul…