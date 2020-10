Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Iași au aparut complicații post-electorale majore.Mandatul de primar a fost caștigat de Mihai Chirica (PNL). Din cele 27 de mandate de consilieri locali, PNL a obținut 11, USR - 9, PSD - 5 și PMP - 2. USR a anunțat miercuri ca exclude o alianța cu PNL in Consiliul Local.…

- In orașul Cugir, din cei 19 consilieri locali, 10 mandate vor fi repartizate pentru PNL, 5 pentru PSD și 4 pentru USR-PLUS. Practic, in Consiliul Local, vor intra doar 3 partide. Iata scorurile obținute de primele 3 formațiuni politice inscrise in cursa pentru primar al orașului și Consiliului Local…

- Mirel Halalai (PSD) mai caștiga un mandat la conducerea Primariei Teiuș, iar in Consiliul Local intra cinci partide, cele mai multe mandate revenind social-democraților. Sunt date centralizate de AEP, dupa voturile inregistrate in cele 7 secții de vot din oraș. TEIUȘ 2.921 voturi valabil exprimate /…

- La Aiud in urma alegerilor de ieri, 27 septembrie 2020, repartizarea mandatelor pentru cele 19 locuri din Consiliul Local va fi urmatoarea: 7 mandate vor fi repartizate pentru PNL 4 pentru USR-PLUS 4 pentru PSD 3 pentru UDMR 1 pentru ALDE Practic, in Consiliul Local, vor intra 5 partide. Repartizarea…

- Ziarul Unirea Alegeri locale 2020, in Alba: Aproape TOATE mandatele de consilier local de la Ciugud, CAȘTIGATE de PNL Repartizarea mandatelor de consilieri locali in comuna Ciugud, in urma alegerilor locale 2020 In comuna Ciugud, din cei 13 consilieri locali, 10 mandate vor fi repartizate pentru PNL,…

- In orașul Ocna Mureș, din cei 17 consilieri locali, 11 mandate vor fi repartizate pentru PNL, 2 pentru PSD, 2 pentru PMP, unul pentru UDMR și unul pentru AUR. Practic, in Consiliul Local, vor intra 5 partide. Repartizarea mandatelor de consilieri este potrivit datelor provizorii. Astfel, cele cinci…

- In orașul Baia de Arieș, din cei 13 consilieri locali, 4 vor fi repartizate PSD, 3 pentru PNL, 3 pentru ALDE, 1 pentru independetul MARZAN SILVIU, 1 pentru PRO Romania și 1 pentru PMP. Practic, in Consiliul Local, vor intra cinci partide și un candidat independent. Repartizarea mandatelor de consilieri…