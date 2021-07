Cum a ajuns un macaronar primar de milioane de euro RESITA – Ioan Popa, primarul Resitei, ne-a povestit cum s-a stabilit in Resita si cum s-a decis sa ia in maini fraiele administratiei municipale. In primul mandat, a proiectat de 160 de milioane de euro, pentru acest ciclu sperandu-se la alte 500! Seful administrativului resitean a vorbit despre lucrurile care au impulsionat inceputurile sale in administratie. „Cum am intrat eu in administratia publica? Eu am fost un macaronar, am venit in Resita in anul 1986, am facut Tehnologia Constructiilor de Masini. Sunt nascut la Lugoj, am copilarit la Nadrag, am fost crescut de o familie de nemti, de etnici… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

