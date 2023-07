Stiri pe aceeasi tema

- Emotii mari astazi pentru cei peste 100.000 de liceeni care au dat Bacalaureatul, in asteptarea rezultatelor. Dar asteptarea tocmai a luat sfarsit. Notele au fost afisate in urma cu scurt timp. Sunt rezultate un pic mai slabe decat anul trecut, chiar daca rata de promovare s-a mentinut la peste 70%…

- Pe parcursul ultimelor trei zile, 23-25 iunie a.c., salvatorii au gestionat 5.339 misiuni pentru stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerare, deblocare sau salvare a persoanelor și animalelor din medii ostile vieții. La nivel național, echipajele de stingere au raspuns prompt și eficient…

- La recomandarea Avocatului Poporului, care a constatat ca actualul regulament de parcari este depașit, Primaria Oradea pregatește unul nou. Municipalitatea vrea sa desfiinteze cu totul parcarile de domiciliu si sa le inlocuiasca cu cele de cvartal

- Orlando Bloom, celebrul actor din seria Lord of The Rings, este noul ambasador Staropramen la nivel global. Anuntul coincide cu spot-ul tv disponibil in Romania incepand cu luna iunie, ce se concentreaza pe istoricul Staropramen, o bere dedicata expertilor in gust. Staropramen este unul dintre brand-urile…

- Peste 300 de persoane urmarite la nivel national au fost depistate in luna mai, a anuntat, vineri, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), informeaza AGERPRES . „Astfel, in perioada 1 – 31 mai, in urma activitatilor de cautare si identificare, au fost depistate sau a fost clarificata situatia…

- In perioada 22– 26 mai a.c., Poliția Romana desfașoara, la nivel național, „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”. Poliția Romana, prin structurile de prevenire a criminalitații, organizeaza si desfasoara, la nivel national, „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”. Activitatile desfasurate, selectate in…

- In cadrul emisiunii “COCKTAIL POLITIC”, de marti 16 mai 2023, de la TV News Buzau, cu Raul Florescu, invitata din platou – Haritina Craita a reusit sa aduca in prim plan o serie de probleme atat in planul civic – adminsitrati

- Singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinara din Transilvania a aniversat 45 de ani de la inființare. Circa 14 milioane de euro au fost investiți in Spitalul de Recuperare in ultimii ani.