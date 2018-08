Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 22 august 2018, un barbat de 31 de ani, din Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism pe un drum de pamant, intre localitațile Bucerdea Granoasa și Panca (DC 20), a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat in coliziune cu un taluz de pamant, dupa care s-a rasturnat in…

- Un om a murit si alti trei au fost raniti, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 13A, in localitatea harghiteana Bisericani, scrie agerpres.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, din primele cercetari a reiesit…

- Doi tineri au murit, iar un barbat și un copil de 12 ani au fost raniți intr-un accident rutier care s-a petrecut, luni, in comuna Movileni, județul Olt, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al ISU Olt, Alin Basașteanu, a spus ca…

- Un tanar in varsta de 17 ani a furat masina tatalui sau, sambata, in cartierul Kuncz din Timisoara,si a intrat cu masina in patru persoane, dintre care o fetita de trei ani a murit, o fata de 16 ani a fost ranita grav, fiind in coma, iar o femeie a fost ranita usor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident cu masina pe care o furase de la tatal sau, in cartierul Kuncz din Timisoara, lovind mortal un copil de 3 ani si ranind o fata si o femeie care se aflau pe strada. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati.…

- Un tanar de 27 de ani a murit pe patul de spital dupa ce a fost batut cu bestialitate. Cazul tragic a avut loc in orasul Cantemir. Potrivit politiei, incidentul a avut loc in data de 24 iunie.

- Un barbat care nu știa sa inoate și-a pierdut viața incercand sa salveze de la inec un copil de doar cinci ani in California. Victor Mozqueda se plimba pe malul unui rau cand a vazut un copil luat...

- Imagine de groaza pentru cadrele medicale chemate sa intervina pentru salvarea unei persoane calcate de tren, pe strada Theodor Sperantia. Din pacate, medicii nu au putut face nimic pentru tânar, acesta fiind gasit decapitat. Din primele informații, se pare ca este vorba despre o sinucidere. …