Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) ofera Republicii Moldova 30 de milioane de dolari pentru consolidarea sectorului energetic, a anuntat vineri presedinta republicii, Maia Sandu, pe Twitter, potrivit Agerpres.

- Astazi este ultima zi in care mai puteti fi unul din spiridusii Mosului de la Ziarul de Iasi si sa aduceti donatii la sediul nostru (bd. Nicolae Iorga nr. 35 – vizavi de Gara Internationala). Am reusit sa achizitionam ghetutele de piele, imblanite, de la Marelbo pentru prichindeii de gradinita si din…

- Un roman in varsta de 50 de ani risca o pedeapsa de pana la zece ani inchisoare, fiind acuzat ca a introdus in pantaloni o sticla de scotch in valoare de aproape 8.000 de dolari dintr-un magazin de bauturi alcoolice din Jackson, Statele Unite ale Americii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pianistul si compozitorul Bogdan Ota este artistul roman cu una din cele mai spectaculoase evolutii nationale si internationale. Un nume sonor in industria muzicala contemporana, Bogdan a vandut peste 30.000 de albume si a concertat in Europa, Australia si Statele Unite ale Americii.

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie ndash; 9 noiembrie. Potrivit MApN, programul sefului Apararii in SUA a inclus vizite la baze militare si intrevederi in trei state: Alabama, Florida si Washington.…

- Dumitru Prunariu, primul roman care a zburat in spațiu, a umplut Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara. Tinerii au venit sa asculte o prelegere despre viitorul omenirii pe Luna. Dumitru Prunariu, membru de onoare și Doctor Honoris Causa al Universitații de Vest a revenit la Timișoara, pentru…

- Republica Moldova va beneficia de suport financiar oferit de Statele Unite ale Americii pentru consolidarea securitatii energetice, transmite miercuri Radio Chisinau, dupa ce membrii Comisiei de politica externa si integrare europeana au avizat pozitiv initierea negocierilor si a semnarii celui de-al…