Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 10 februarie a.c., polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Bobicești din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 73 de ani, din comuna Barza, ar fi sustras mai multe cruci din cimitirul comunal”, au anunțat…

- ISU Arad informeaza ca detașamentul de pompieri Arad a intervenit cu 4 echipaje pentru a salva un barbat care a cazut intr-un siloz de depozitare... The post Pompierii au intervenit la Santana pentru a salva un barbat cazut 14 metri intr-un siloz appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Eveniment Un barbat din Olt care avea permisul suspendat, prins la volan in comuna Poeni februarie 9, 2023 15:14 Joi, 9 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 10 Poeni au depistat un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Redea, județul Olt, in timp ce conducea un autoturism…

- Polițiștii de imigrari din Dambovița, in urma verificarilor efectuate, au depistat un barbat din Bangladesh care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere. Acesta a fost indepartat sub escorta pe la Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport “Henri Coanda“ Otopeni. La ieșirea…

- Un barbat din Alba a furat doua conserve de pește, o sticla de whisky și doua șampoane: Cum a scapat de condamnare Un barbat din Alba a furat doua conserve de pește, o sticla de whisky și doua șampoane: Cum a scapat de condamnare Un barbat care a furat doua conserve de pește, o sticla de whiskey și…

- Duminica, 5 februarie 2023, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Cricau, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Tibru, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Miercuri, un barbat din Chișinau, a fost salvat de pompieri, dupa ce casa in care se afla a luat foc, transmite IGSU. In aceasta dimineața, pompierii au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-o casa parasita de pe strada Doctor Tudor Strisca 8/6 din municipiul Chișinau, scrie Jurnal.md…