- Doua zodii vor avea parte de schimbari mari in urmatoarea perioada. Norocul va da peste ei și, astfel, se bucura de caștiguri financiare mari. Toate planurile amanate le pot indeplini acum, iar totul va merge ca pe roate.

- Liderul PSD arunca in ograda PNL eșecul mandatului primarului Nicușor Dan și considera cliberalii ar trebui sa isi asume ca au gresit atunci cand i-au sustinut pe Nicusor Dan si pe Clotilde Armand. „Domnul Nicusor Dan a fost votat. Nicusor Dan este candidatul Partidului National Liberal si al USR. Sa…

- Norocul ii urmarește pe nativii uneia dintre zodii in luna ianuarie. Banii vin și din surse nebanuite pentru ei, dar și din jocuri de noroc sau proiectele lor. Și la locul de munca primesc mariri neașteptate, astfel ca anul 2023 incepe cu dreptul in cazul lor.

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale al Republicii Moldova, Andrei Spinu, a venit cu un mesaj, la final de an. Acesta le mulțumește moldovenilor pentru ca au rezistat crizelor și au ramas uniți. „Va mulțumesc pentru ca in pofida tuturor crizelor am reușit sa facem echipa, sa ne susținem…

- Caz șocant petrecut in nordul țarii! O adolescenta de 18 a fost rapita de catre un individ, luni, din zona garii din orașul Baia Mare. Acesta a luat-o cu forța din strada și a urcat-o intr-o mașina. Norocul fetei a fost ca un șofer aflat in trafic a vazut totul și a decis sa intervina. Dupa ce a sunat…

- China și-a echipat flota de submarine cu propulsie nucleara cu rachete JL-3, despre care se crede ca au o raza de acțiune de pana la 6.200 de mile - suficient pentru a lovi continentul american din propriile ape. Riscul unei erori de calcul intre navele de razboi occidentale și chineze in Marea Chinei…

- Timeen Adair și Brittany VanderWall au candidat pentru un loc in Consiliul Municipal al orașului cu 3.000 de locuitori din statul american Michigan. Dupa numararea voturilor, s-a dovedit ca fiecare dintre au strans 616 sufragii. Caștigatorul cursei electorale a fost desemnat prin tragere la sorți, a…

- Anchetatorii italieni se confrunta cu un caz extrem de bizar, inregistrat saptamana aceasta intr-un orașel de langa Florența. Dandu-și seama ca au greșit casa pe care voiau sa o jefuiasca, patru bandiți mascați și-au cerut scuze fața de proprietari, au pus totul la loc, și-au șters urmele și au plecat.