Stiri pe aceeasi tema

- Daca oficialii romani au tacut dupa atacul xenofob la care a fost supus fostul tehnician al echipei Gaziantep, in schimb, doi politicieni romi au anuntat ca au luat deja masuri impotriva analistului TV, Erman Toroglu.

- Prezentatorul emisiunii „In gura presei“ a fost revoltat de faptul ca atacul xenofob la care a fost supus fostul tehnician al celor de la Gaziantep in Turcia n-a fost condamnat de nimeni din tara, asa cum s-a intamplat cu Sebastian Coltescu dupa episodul de pe „Parc des Princes“.

- Internaționalul roman a reușit sa marcheze din nou pentru Gaziantep in infrangerea cu Silvasspor, scor 2-1.Alexandru Maxim a declarat ca deocamdata nu se gandește la un posibil transfer și vrea sa continue pe drumul pe care la inceput la fomația pregatita de Șumudica și crede ca Gaziantep poate fi surpriza…

- Iar unul dintre oamenii care au contribuit la aceasta reușita este Alexandru Maxim. Adus in iarna anului trecut la echipa, fotbalistul de 30 de ani a devenit golgheterul turcilor, cu 8 goluri marcate in aceasta stagiune.“Eu nu il cunosteam. Toata lumea imi spunea ca e un baiat ciudat, un baiat inchis,…

- Bogdan Andone (46 de ani), fostul antrenor al lui Denis Alibec (30) de la Astra Giurgiu, a vorbit despre cifrele slabe ale atacantului de la Kayserispor. „Turcia nu e un campionat simplu. Eu il urmaresc, ma uit la meciurile lui Șumi. Se joaca agresiv, atletic, direct. In momentul in care trebuia sa…

- Gheorghe Mulțescu, 69 de ani, a antrenat un deceniu in Turcia, este cetațean turc și știe ce-l va aștepta pe Dan Petrescu (53) la Kayserispor. „Am fost surprins, pentru ca s-a dus la echipa de pe ultimul loc, care se bate la retrogradare. Cred ca exista o compatibilitate intre el și suporterii turci,…

- Alexandru Maxim (30 de ani), unul dintre cei mai in forma fotbaliști romani, a comentat forma excelenta a echipei sale, Gaziantep, care ocupa locul 3 in campionatul din Turcia. Victoria de duminica cu Alanyaspor, scor 3-1, a urcat-o pe Gaziantep pe locul 3 in Turcia. Echipa lui Șumudica are 4 victorii…

- In timp ce in Caucaz s-a trecut la consolidarea perspectivelor repetarii in oglinda a scenariului sirian cu aceiasi trei actori la comanda (Rusia si Turcia, secundate cu mare ingrijorare de Iran), incepe pregatirea lansarii unei conferinte de pace.