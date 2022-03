Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ar avea blocata in bancile din Ucraina o suma semnificativa: 5 milioane de dolari, sustine sport.ua, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Forțele armate ucrainene susțin ca au reușit sa opreasca inaintarea trupelor rusești catre capitala Ucrainei, Kiev. Mai mult decat atat, in anumite zone a fost lansat contraatacul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Bulgaria va cumpara 1,1 milioane de tone de grau de la fermierii sai pentru a-si asigura aprovizionarea cu alimente, in conditiile in care analizeaza riscurile provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia si volatilitatea pietelor, a declarat vicepremierul Assen Vassilev, transmite Reuters.…

- In pofida razboiului cu Rusia, cantitati mari de ajutoare de prima necesitate au ajuns in Ucraina, potrivit cifrelor oficiale, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Consiliul de administratie al Bancii Mondiale a aprobat luni un program suplimentar de asistenta imediata pentru Ucraina, denumit "Finantarea redresarii dupa o urgenta economica in Ucraina" sau "Eliberati Ucraina", cu o plata imediata de 489 de milioane de dolari, informeaza marti AFP. Fii…

- Milioane de opere de arta si monumente sunt in pericol in urma invaziei militare a Rusiei in Ucraina, dupa ce un muzeu ar fi fost deja distrus, a avertizat organizatia globala din domeniul artei Getty, potrivit site-ului publicatiei The Guardian, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statele Unite acorda un nou ajutor militar Ucrainei, in valoare de 350 de milioane de dolari, anunta secretarul de Stat american Antony Blinken, relateaza AFP preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un desen cumparat cu 30 de dolari dintr-un targ de vechituri organizat in statul american Massachusetts in 2017 este in realitate o opera de arta realizata de cel mai important pictor renascentist german, Albrecht Durer, si are o valoare ce a fost estimata la cel putin 10 milioane de dolari, informeaza…