Stiri pe aceeasi tema

- O imagine cutremuratoare, care il are drept protagonist pe Florin Salam, face inconjurul internetului. Celebrul manelist, care a mai fost surprins in ipostaze cel puțin bizare, pare ca a reușit sa iși șocheze și mai tare fanii.

- Incurcate sunt caile amoroase ale lui Nicolae Guța! Celebrul manelist are copii cu duzina, insa nu ii recunoaște nici macar pe jumatate dintre ei. Și, stați liniștiți, daca simțiți ca nu puteți ține pasul cu aceasta „panza de paianjen” a familiei lui Guța, nu va invinuim. Din contra, va vom ajuta!

- Tortul a fost pe masura sarbatoritului. Acesta a avut mai bine de doi metri inalțime și a fost adus cu greu de catre angajații localuluim scrie wowbiz.ro. SCANDAL MONSTRU la VOCEA ROMANIEI dupa ce fiica lui Adrian Minune a urcat pe scena. Nu s-a vazut la TV Adrian Minune a petrecut…

- Razvan de la Oradea a murit, in urma a patru stopuri cardio-respiratorii, la varsta de 35 de ani.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul UE Razvan de la Oradea avea probleme de sanatate de ceva vreme. Manelistul s-a simțit rau și a fost internat…

- Doua surori din Arabia Saudita au reusit sa fuga in timp ce se aflau in vacanta la Istanbul impreuna cu tatal si cea de-a doua sotie a acestuia. Asteptand sa fie primite de o alta tara, ele se ascund in Istanbul cu ajutorul unor organizatii pentru drepturile omului, dar se simt amenintate, fiind convinse…

- Florin Salam a vrut sa iși linișteasca fanii, dupa ce a anunțat ca se retrage din activitate pentru o perioada. Celebrul manelist a spus lucrurilor pe nume și nu s-a ferit sa spuna adevarul despre ce se intampla in aceste momente in viața lui.

- Vesti proaste pentru fanii lui Florin Salam. Manelistul a decis sa se retraga. Cel putin pentru o perioada. Chiar daca are solicitari pe banda rulanta, Florin Salam este decis si nimic nu pare sa-l intoarca din drum.

- BTS, celebra trupa sud-coreeana de muzica K-Pop, a anuntat ca isi ia o pauza de odihna "pe termen lung", dupa ce a doborat recordul de vanzare la albume, si un turneu cu care a strabatut mai multe tari...