Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de muzica populara a fost sarbatorita zilele trecute de familia ei, cu ocazia zilei de Sfanta Maria. Toți invitații, in mare parte prieteni apropiați de sufletul ei, au fost uimiți sa vada cum arata Maria Ciobanu acum, la 82 de ani. Mama lui Ionuț Dolanescu, a Leontinei Vaduva și a Cameliei…

- „De la bal, la spital”. O celebra cantareața din Romania, batuta chiar de colegul de trupa O celebra cantareața din Romania a fost batuta de colegul ei de trupa chiar la petrecerea de Revelion. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si…

- Primul caz de COVID-19 depistat oficial, in Romania, a fost la data de 26 februarie, ina o noua teorie da toate calculele autoritaților peste cap. O ipoteza lansata in spațiul public de un șef de laborator din Suceava schimba tot ce se știa despre apariția și evoluția COVID-19 in Romania. Potrivit acestuia,…

- Lovitura crunta pentru fumatorii din Romania. Parlamentarii vor sa dea o noua lege impotriva acestora. Vor sa interzica anumite țigari in mai multe spații inchise. Parlamentarii vor sa loveasca iar in fumatorii din Romania. Aleșii vor sa dea lege impotriva țigarilor electronice și a dispozitivelor care…

- Romanii isi rezerva cazarea cu 1-2 saptamani inainte de sejurul din aceasta vara, iar pretul mediu platit pentru o camera de hotel nu a inregistrat modificari semnificative fata de anul trecut, fiind de 250 de lei/noapte, arata o analiza realizata de o platforma de rezervari online. Conform…

- Romanii sunt mari consumatori de ceai, chiar și in aceasta perioada, cand vremea calda s-a instalat in toata țara. Cei mai mulți opteaza pentru varianta de ceai la pliculeț, achiziționata din comerț. Puțini știu, insa cat de periculoasa poate deveni bautura pe care o savureaza zilnic. Ultimele cercetari,…

- Intrebati care cred ca vor fi specializarile de care va fi cea mai mare nevoie in urmatorul an, reprezentantii departamentelor de resurse umane care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs au spus ca, fara nicio indoiala, cei mai cautati vor fi IT-istii. Cei care au experienta in e-commerce…

- LSPV prezinta online oferta educaționala de la „NORD” „Nord Universitar” este un proiect anual derulat de Liga Studenților ”Pintea Viteazul” (LSPV). Prin intermediul acestui proiect membrii LSPV viziteaza liceenii din Maramureș și județele vecine pentru a le prezenta oferta educaționala a Centrului…