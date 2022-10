Daca in majoritatea domeniilor ultimii 30 de ani au marcat un progres enorm, nu același lucru se poate spune și in privința colectarii și reciclarii deșeurilor de ambalaje. De la sticlele și borcanele date la schimb sau cotele de maculatura am ajuns in situația in care vedem dealuri de gunoaie la marginea orașelor, care se sufoca sub ambalaje care nu sunt reciclate. Cum am ajuns aici? Am incercat sa gasim raspunsuri impreuna cu Constantin Bratu, directorul Green Resources Management.

Romania este intr-un moment dificil: ar trebui sa colectam și sa incredințam spre reciclare din ce in…