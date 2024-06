Stiri pe aceeasi tema

- Avocații, profesorii și meseriile sociale și religioase sunt cele mai expuse la influența inteligenței artificiale, alaturi de jurnaliști, lingviști și finanțiști, arata un studiu citat de Google intr-un raport numit „Oportunitatea economica de 100 de miliarde de euro a inteligenței artificiale generative…

- Țarile NATO sunt capabile sa furnizeze mai puțin de 5% din sistemele de aparare aeriana necesare pentru a proteja țarile alianței din Europa Centrala și de Est de un atac la scara larga, scrie ziarul Financial Times (FT), citand calcule și surse interne ale NATO.

- Piața romaneasca de investiții imobiliare a incheiat primul trimestru din 2024 cu tranzacții de 202 milioane de euro, inregistrand cea mai mare creștere a activitații tranzacționale din ECE.

- Majoritatea (60%) companiilor din Europa Centrala și de Est (ECE) cred ca anumite riscuri, precum cele asociate cu tranziția la energia verde, schimbarile in preferințele consumatorilor sau tehnologia, pot deveni oportunitați de creștere. In schimb, modificarile cadrului de reglementare sau problemele…

- Expresul de Sumuleu, trenul cu pelerini maghiari care vin de Rusaliile Catolice la Sumuleu Ciuc, a intrat in Romania și a fost intampinat de localnici in gara din Arad. Sute de mii de persoane din toata lumea sunt așteptate sa participe duminica la pelerinajul catolic din Harghita, considerat cel mai…

- Europa Centrala si de Est (CEE) devine o zona tot mai relevanta pentru expansiunea internationala a afacerilor, avand in vedere perspectivele economice favorabile, se arata intr-o analiza realizata de iBanFirst, referitoare la provocarile companiilor din aceasta regiune, scrie Agerpres. „FMI prognozeaza…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) si mai multe companii pentru a inlatura ingrijorarile concurentiale identificate care au condus la declansarea investigatiei pe piata productiei si/sau comercializarii carnii…

- Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane de lei in baza asigurarilor pentru locuinte, in crestere cu 63% fata de valoarea achitata in 2022, respectiv peste 103 milioane lei, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…