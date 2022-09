Stiri pe aceeasi tema

- Povestea tulburatoare a concurentului cu o singura mana de la „Chefi la cuțite”. Mihai Ene este unul dintre concurenții noului sezon al emisiunii culinare de la Antena 1. El are o poveste impresionanta de viața și este un exemplu de perseverența. A gatit cu o singura mana un preparat spectaculos. Povestea…

- ”EMMA Capital Group anunta ca a finalizat cu succes negocierile pentru a achizitiona o participatie de 67% ale companiilor Get’s Bet si Club King care activeaza piata romaneasca de jocuri de noroc. Grupul de companii Get’s Bet este prima achizitie a EMMA Capital in sectorul jocurilor de noroc din Romania”,…

- Mona Nicolici a fost ani de zile prezentatoare de știri. De 16 ani, ea nu mai apare pe micul ecran in aceasta postura. Recent, ea a divorțat și s-a recasatorit cu chef Cezar Munteanu, alaturi de care are o afacere, scrie Libertatea pentru femei. Cei doi conduc impreuna un restaurant. „Am invațat in…

- Celebrul lac cu nuferi, unic in Romania și toata Europa, a fost distrus. Este o veste trista pentru natura, dar uneori nepasarea umana duce la astfel de catastrofe naturale. Lacul cu pricina se afla langa Oradea, in stațiunea Baile 1 Mai și se numește Lacul cu Nuferi - Paraul Pețea. Aici, rarul nufar…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunta in mesajul zilnic catre popor ca incepe saptamana in care vor sarbatori pentru prima data Ziua Statului Ucrainean, pe 28 iulie, pentru prima data, in timpul unui razboi atat de brutal declanșat de Rusia, in a sasea luna a acestuia, dupa opt ani de razboi…

- La intrecerea desfasurata la Roehampton, in Marea Britanie, sportiva de la CS Medgidia cap de serie nr. 6 a avut evolutii de top si nu s a oprit decat in finala. In varsta de 14 ani, Andreea Soare este nascuta la Medgidia si a fost transferata la clubul local la inceputul acestui an. In aceeasi perioada,…

- Marile lanturi hoteliere din Europa au inceput sa angajeze lucratori fara experienta sau CV, directorii recunoscand ca acum incep sa vada consecintele mai multor ani in care angajatii au fost prost platiti, transmite Reuters.Mii de angajati au parasit industria ospitalitatii cand calatoriile internationale…