- Razboiul se decide in birouri, dar se duce pe teren. O analiza France Presse, publicata vineri, 16 septembrie, arata ca deficientele armatei ruse de la inceputul conflictului ucrainean releva neajunsuri frapante in ceea ce priveste managementul trupelor. Inca din primele zile ale invaziei ruse declansate…

- Atmosfera s-a schimbat in Rusia – de la una sumbra inițial la una de imbarbatare, la șase luni de la invazia rusa pe scara larga și dupa o contraofensiva fulgeratoare a forțelor armate ucrainene.

- Corespondentul Newsweek: Pentru milioane de ucraineni, alarmele antiaeriene, exploziile si moartea au intrat in rutina vietii de zi cu zi. Rusii obisnuiesc sa traga aproape la intamplare spre localitatile ucrainene, vizand insa adesea distrugerea locuintelor oamenilor. Raidurile si bombardamentele de…

- Președintele rus s-a folosit, marți, de Conferința pentru Securitate Internaționala, organizata de propriul minister al apararii, pentru a se lansa intr-o noua pledoarie privind vinovația Vestului și „obligația morala” pentru care a decis invadarea Ucrainei. Putin a ținut sa sublinieze ca razboiul in…

- Presedintele Comitetului Olimpic International, Thomas Bach, a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev. Zelenski a declarat ca multi sportivi și antrenori ucraineni s-au alaturat fortelor armate pentru a-si apara tara. Dintre aceștia 89 au murit in conflictul cu armata rusa, iar…

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…