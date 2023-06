Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, lauda partidul AUR, condus de George Simion, susținand ca este singura ,,excepție” din Parlament care se opune Americii, declarație facuta in cadrul unui interviu pentru agentia de presa oficiala rusa TASS.

- Se știa mai puțin - Uraniul pentru centralele nucleare din SUA vine din RusiaLa 16 luni de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, dupa ce Administrația Biden a condus Occidentul spre punerea in aplicare a unui arsenal de sancțiuni și incearca sa descrie un Vladimir Putin izolat, America insași continua…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Occidentul a introdus anul trecut o serie de sanctiuni impotriva Rusiei si a companiilor de stat, din cauza actiunilor militare ale Moscovei in Ucraina. Exporturile de gaze ale Gazprom, o sursa cheie de venituri, nu au fost sanctionate direct, dar volumele exporturilor aproape s-au injumatatit anul…

- Mircea Geoana a spus ca obligatia sa ca lider este sa ofere un element de incredere si ambitie renascute in Romania si a reiterant ca va decide cand va fi momentul asupra unei posibile candidaturi la prezidentiale. ca „nu este moral, etic si nici nu cred ca este productiv sa imi fac vant cu coada despre…

- Liderul AUR George Simion a anuntat ca partidul sau va depune un proiect de lege pentru sigilarea oricarui transport care vine din Ucraina si pedepsirea penala a oricarei persoane care intervine asupra sigiliului. El a cerut Executviului sa interzica importul de cereale, lapte si alte produse din Ucraina.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat duminica rezistenta ucraineana in fata „celei mai mari forte impotriva umanitatii a timpurilor noastre”. Acest gest are loc la un an de la descoperirea de trupuri de civili ucisi la Bucea. Orasul a devenit simbolul atrocitatilor comise de rusi, informeaza…

- Deputatul Pavel Popescu (PNL) transmite miercuri, pe Facebook, ca grupurile parlamentare ale AUR au depus un amendament pentru inființarea Institutului Cultural Roman la Moscova.„In harmalaia și zgomotul produse de AUR in Romania, raman “ascunse” cateva dovezi extrem de relevante ca dirijarea politica…