- Ionuț Mogoș a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra abilitațile la gatit in fața juraților, insa lucrurile nu au decurs cum s-ar fi așteptat. Concurentul a imparțit replici acide cu jurații, care au fost enervați de atitudinea lui in ceea ce privește comentariile lor despre preparatul gatit.

- Surpriza din aceasta seara a ediției Chefi la cuțite este una dintre cele mai celebre femei din Romania. Așadar, jurații au avut ocazia sa guste dintr-o mancare gatita de Monica Birladeanu. Actrița a facut dezvaluiri și culisele carierei sale, care a fost presarata cu momente frumoase, dar și dificile.

- Catalin Scarlatescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai iubiți și apreciați chefi din Romania, iar in prezent face parte din juriul „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena1, acolo unde se "bate" cu chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu pentru ca echipa lui sa…

- Britanica Jessica Alves, candva barbat, s-a dovedit cea mai extravaganta concurenta din platoul ”Chefi la cuțite” de la inceputurile emisiunii. Show-ul culinar de la Antena 1 a fost de-a dreptul condimentat aseara, de un transeexual celebru la nivel mondial, candva cunoscut drept ”Papușa umana Ken”…

- Keed de la Chefi la cuțite și-a lasat cariera in muzica și proiectele din Romania, timp de cateva luni, pentru oportunitatea de a fi bucatar pe un iaht comercial pentru bogatași. Artistul devenit și chef a vorbit despre intreaga experiența la Xtra Night Show.

- Mufy Haser, in varsta de 29 de ani, este de profesie chef bucatar. Concurentul de la Chefi la Cuțite a lucrat intr-un restaurant libanez, iar mai apoi s-a mutat in Romania, asta dupa ce tatal și fratele sau au propriul restaurant libanez, de ani buni, la noi in țara. Mufy Haser are o poveste impresionanta,…

- Povestea tulburatoare a concurentului cu o singura mana de la „Chefi la cuțite”. Mihai Ene este unul dintre concurenții noului sezon al emisiunii culinare de la Antena 1. El are o poveste impresionanta de viața și este un exemplu de perseverența. A gatit cu o singura mana un preparat spectaculos. Povestea…

- Marco Krikorian a povestit in ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, ca a ramas surprins placut de peisajele spectaculoase ale Romaniei, dar și de mancarea savuroasa de aici. Hai sa vezi ce preparat le-a pus in farfurie celor trei chefi.