Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Cai Ferate „CFR” S.A. – Sucursala Regionala de Cai Ferate Brașov a semnat un contract cu o firma de proiectare pentru „Reamenajari interioare și recompartimentari spații la cladirea stației CF Brașov Calatori” Firma respectiva, Danina Star, a intocmit documentația tehnica in vederea…

- Nivelul de trai al populației se erodeaza rapid. Cosul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii a ajuns la 8.659 lei pe luna, fața de numai 7.233 lei cat era cu un an in urma aflam de la RFI, citat de RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit datelor publicate de site-ul Economedia , vedeta PRO TV Andreea Esca deține integral o firma care-i poarta numele și este asociata in alte doua firme cu soțul sau, Alexandre Eram. Acesta mai are, la randu-i, o firma și este asociat in alte doua. Andreea Esca a caștigat in 2021 impreuna cu…

- PSD a incheiat un contract de consultanta politica, in afaceri publice si in relatiile cu presa, cu firma americana de profil Chartwell Strategy Group, releva un document analizat de Profit.ro. Pretul serviciilor oferite de americani este de 40.000 de dolari pe luna, prevede contractul, ceea ce ar insemna…

- Datele financiare ale primei parți din 2022 arata ca industria de panificație și patiserie romaneasca este pe profit. La acest moment exista 5.492 de intreprinderi de producție de paine și produse de panificație in Romania. Datele arata o creștere de 3,8% fața de 2021. Printre acestea se numara și firma…

- Dinamo anunța ca a vandut 10.000 de bilete pana astazi, la ora 14:00, pentru meciul cu CSA Steaua de vineri. Dinamo - Steaua, meci din etapa 6 a Ligii 2, va avea loc vineri, 9 septembrie, de la ora 21:30. „Cainii roșii” pregatesc derby-ul de tradiție cu CSA Steaua, cel mai important meci al lor din…

- Veniturile colectate la bugetul general consolidat in primul semestru din 2022 au fost cu 22,9- peste nivelul din primele sase luni ale anului trecut, dar si peste asteptarile Guvernului. O analiza realizata de specialistii Ministerului Finantelor Publice (MFP) ofera detalii cu privire la sursele veniturilor…

- In urma propunerilor primite de la Primaria Brașov, din acest an, caietul de sarcini la nivel național pentru implementarea programului de furnizare și distributie a laptelui, produselor lactate, produselor de panificatie și fructelor in scoli și in gradinițe va conține prevederi inspirate din caietul…