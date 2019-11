Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu a povestit in cadrul emisiunii Acces Direct, despre un episod mai neplacut din viața lui. Sportivul a evitat sa vorbeasca pana acum despre asta și a explicat și motivul. Intamplarea a avut loc in urma cu mulți ani. „Erau niste copii de 7-8 ani, se bagau in iazul respectiv si eu citeam…

- Editia de marti a emisiunii "Acces Direct" s-a incheiat cu un anunt socant, facut chiar de cunoscuta jurnalista Mara Banica! In timp ce incerca alaturi de prezentatoarea Mirela Vaida sa gaseasca o solutie pentru Ioana, o femeie din Giurgiu cu o poveste tragica de viata, si-a amintit ce a patit ea, chiar…

- Mirela Vaida a anunțat pe contul de socializare, ca a fost victima hackerilor, care i-au spart contul de Instagram. De altfel, vedeta nu este singura care s-a confruntat cu aceasta problema. Mirela Vaida era urmarita de aproape 250.000 de prieteni, iar acum contul ei a fost blocat și toate datale au…

- Vedete de top au spus prezent la un eveniment care a reunit toata spuma Bucurestilor Antonia, Alina Eremia, Andreea Banica, dar si multe alte celebritati au raspuns provocarii lui Stefan Manolache, reporterul de la Acces Direct.

- Mirela Vaida a revenit recent pe micile ecrane, in postura de prezentatoare la Acces Direct, iar telespectatorii au primit-o cu brațele deschise. Vedeta a povestit cum imbina viața de familie cu cea profesionala.

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" de la Antena 1 ne-a marturisit ca are o soacra moderna, cu conturi pe rețelele de socializare, dar și vigilenta - nu-i scapa nici o știre despre cea care i-a daruit trei nepoți! Zicala "soacra, soacra, poama acra" nu i se potrivește, Mirela spunand ca se ințelege…

- A mai ramas puțin timp pana cand va incepe un nou sezon al emisiunii ”Acces Direct”, iar la carma emisiunii va fi Mirela Vaida. Nu este pentru prima data cand aceasta vine in platoul emisiunii, intrucat de-a lungul timpului ea a fost prezenta in cadrul emisiunii de la Antena 1 și ca invitat, dar și…