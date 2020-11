Stiri pe aceeasi tema

- A slabit 40 de kilograme și a reușit sa șocheze pe toata lumea cu transformarea sa! Cum arata, de fapt, Minodora? Artista a ajuns de nerecunoscut, iar fanii au ramas masca! Care este secretul unei siluete de vis?

- Oana Roman s-a ținut de promisiunea pe care și-a facut-o la inceputul acestui an, iar pana acum, a reușit sa scape de 10 kilograme. Dovada sta in cele mai recente apariții. Vedeta a dezvaluit decretul ei.„Am reusit sa slabesc cu doua lucruri: tin un fel de dieta pe care mi-am inventat-o singura in sensul…

- Pe 10 august 2020, Lili Sandu a adus pe lume primul sau copil , un baiețel perfect sanatos care a primit numele de Thomas Jay. A trecut mai bine de o luna de atunci, iar Lili Sandu a intrat perfect in rolul de mamica. La cei 41 de ani, Lili este intr-o forma fizica de zile mari și nu i-a luat mult sa…

- La 42 de ani, Minodora și-a indeplinit un mare vis – a ajuns sa aiba, in sfarșit, silueta din adolescența. Transformarea este incredibila! Dupa eforturi indelungate, artista a reușit sa dea jos circa 20 de kilograme. Nu i-a fost deloc ușor, mai ales ca a bifat cateva incercari eșuate in trecut. Mai…

- Minodora și-a implinit un mare vis. Dupa multe eforturi, a reușit sa slabeasca și sa revina la silueta de acum 20 de ani. Insa, nu a fost deloc ușor, artista avand și in trecut incercari eșuate.

- A fost criticata ani la rand pentru felul in care arata, insa acum totul e istorie. Bianca Rus este de nerecunoscut dupa ce a slabit zeci de kilograme. Iata ce decizie a luat de curand artista! Bianca Rus, schimbare de look totala dupa ce a slabit 65 de kilograme In urma cu doar cateva luni, […] The…