Fosta asistenta de emisiuni de televiziune și-a luat fetița, cațelul, cateva haine și s-a mutat, la propriu, in mașina sa, un SUV. Unde a dormit doua zile. Laurette Attindehou susține ca, deși a gasit apoi un loc provizoriu unde sa stea, garderoba sa a ramas in portbagajul SUV-ului timp de doua saptamani. Dupa acest moment, fostul model marturisește ca a avut nevoie de consiliere psihologica pentru a scapa de momentele cumplite prin care a trecut. ”Cand m-am desparțit de tatal Serenei, fetița mea, am plecat cu hainele, copilul și cațelul. Am stat 2 saptamani cu hainele in mașina, am dormit in…