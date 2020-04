Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Zalau au identificat, marti, 14 aprilie, un adolescent de 14 ani, din judetul Salaj, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuinta, din comuna Mesesenii de Jos. Prejudiciul a fost recuperat.

- PSD Salaj a anunțat la inceputul acestei saptamani ca se va propune, in ședința Executivului partidului, excluderea din PSD a lui Emil Bode, viceprimarul comunei Valcau de Jos, in urma condamnarii definitive a acestuia pentru evaziune fiscala.

- ■ un tinar de 22 de ani si-a injunghiat vecinul in imobilul din Roman unde locuiau ■ leziunile suferite de victima i-au pus viata in pericol ■ procurorii l-au trimis in fata judecatorilor ■ Procurorii nemteni au finalizat urmarirerea penala si l-au trims in judecata pe Constantin Marian Moldovan, de…

- Fostul edil al unei comune din judetul Salaj are deja la activ doua condamnari la inchisoare, in prezent el executand o pedeapsa de cinci ani si jumatate pentru abuz in serviciu contra intereselor publice si fals intelectual asimilat faptelor de coruptie.

- ■ procurorii au cerut si obtinut mentinerea catuselor ■ acuzatul si-a atacat un consatean cu drujba, victima ajungind intr-o clinica din Iasi ■ Autorul atentatului cu drujba ramine dupa gratii dupa ce procurorii au cerut si obtinut prelungirea detentiei pentru Ciprian Vasile Porcescu. „Admite propunerea…

- In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000…

- Ei se judeca de ani de zile la Tribunalul Cluj, care a dat luni sentinta, închisoare cu executare pentru toti. Astfel, Muresan Ioan a primit 2 ani și 4 luni de închisoare, Soran Victor – 2 ani și 4 luni, Todoruț Rareș Ciprian – 1 an și 6 luni, Mureșan Radu Mihai –…

- Giovani Mosoiu, un roman de numai 30 de ani, si-a pierdut viata in urma cu cateva zile, intr-un teribil accident de circulatie produs in Belgia. Accidentul s-a produs intr-un tunel din Beveren, iar in el au fost implicate inclusiv mai multe autobuze care transportau angajati ai unor companii din zona.…