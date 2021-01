Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a pledat miercuri pentru unitate in discursul sau de dupa depunerea juramantului, cerandu-le oamenilor sa aiba "un nou inceput" si sa nu lase politica sa fie un "foc dezlantuit" care provoaca divizare, relateaza dpa. "Pentru a depasi aceste provocari, a ne vindeca…

- La Washington D.C. are loc miercuri ceremonia de investire a celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Evenimentul din centrul capitalei federale americane se desfasoara in conditii deosebite: masuri speciale de securitate ca urmare a violentelor recente de la Capitoliu…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a felicitat miercuri pe Joe Biden pentru investirea ca presedinte al SUA si s-a declarat nerabdator sa colaboreze cu el, relateaza AFP, potrivit Agerpres. El a felicitat-o de asemenea si pe Kamala Harris pentru investirea ca vicepresedinte al SUA. Citește…

- Ashley Biden este fiica viitorului președinte al Statelor Unite, Joe Biden, și este in prezent directorul general al Centrului de Justiție din Delaware, transmite stirileprotv.ro. Ashley Biden are 39 de ani, la fel ca Ivanka Trump, și este fiica cea mica a noului președinte al Americii. Este casatorita…

- Senatoarea Kamala Harris va deveni prima femeie vicepreședinte din istoria Statelor Unite. Cunoscuta ca un proeminent politician de culoare, in egala masura ea este mindra și de radacinile ei indiene. „Aceste alegeri sint mai mult decit despre Joe Biden sau despre mine. sint despre sufletul Americii…

- Kamala Harris, prima femeie aleasa vicepresedinte al SUA, a promis sambata sa se apuce imediat de lucru, intr-o prima declaratie dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la scrutinul prezidential, transmit AFP si dpa. "Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura…

- Actualul candidat la Președinția Satelor Unite ale Americii, Joe Biden vizita Roomania in 2014. La acel moment Traian Basescu era președintele Romaniei, iar premier era Emil Boc. Vizita lui Joe Biden in Romania mai avea pe agenda intalniri și cu liderii PSD si PNL. La acel moment aceștia erau Mircea…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…