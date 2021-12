Stiri pe aceeasi tema

- In relatarea Rai Uno de circa un minut și jumatate a incidentelor petrecute vinerea trecuta, jurnalista italiana discuta in contradictoriu cu Șoșoaca, dupa care susține ca a fost inchisa de aceasta in biroul din cabinetul de avocatura din București. La fața locului ajung polițiștii, senatoarea le cere…

- Florin Roman, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, nu va fi demis de premierul Nicolae Ciuca, in ciuda suspiciunilor legate de plagiat din lucrarea sa de disertație, au declarat surse guvernamentale pentru News.ro . „Imediat dupa ce in presa au aparut informatii legate de lucrarea de disertatie…

- Premier Restaurants Romania, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s din Romania, iși extinde rețeaua și deschide un nou restaurant de tip Drive-Thru, in cartierul Pallady din București. Odata cu inaugurarea noii locații, au fost create 60 de noi locuri de munca. Suma totala a investițiilor se…

- Brasovenii care isi fac aprovizionarea de la Kaufland au avut o surpriza incepand de luni dimineata, cand au mers la cumparaturi. Pe coridorul de la intrarea in magazin au fost montate grilaje, separandu-l in doua. Pe una dintre laturi va fi permis accesul doar pentru vaccinati si pentru cei care detin…

- In urma cu aproape doua saptamani, la bazinul Clubului Sportiv Rapid București s-a petrecut un eveniment extrem de grav, dar surprinzator, președinta clubului a vrut sa mușamalizeze cazul, in special fața de conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 18 copii intoxicați cu clor din…

- Exista guvernari pro știința, exista organizari favorabile deciziilor democratice și exista guvernari cazone. E limpede unde mergem. Ca sa ieșim din tragedie ni se propune același cadru de gandire care a favorizat tragedia: unul bazat pe inrolare și supunere.Generalul Nicolae Ciuca este propunerea PNL…

- Faptul ca traim in epoca vitezei, implicit a digitalizarii, ne permite sa profitam de aceste șanse și sa ne eficientizam timpul pe cat de mult posibil. Aici ne raportam la toate industriile care au intrat in sfera digitalizarii, cu scopul de a ne oferi avantaje peste avantaje, inclusiv industria de…

- Opera Naționala Romana din Iași programeaza un eveniment special in ziua de miercuri, 29 septembrie. Spectacolul ”Boema”, de Giacomo Puccini, care va avea loc in Sala Mare, cu incepere de la ora 18:30, va fi dedicat dirijorului Corneliu Calistru, care implinește joi 80 de ani. Dirijor de marca, Maestrul…