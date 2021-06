Cum a ajuns Florin Cîțu să nu înțeleagă ce a votat ca senator pe tema educației sexuale în școli Premierul Florin Cițu s-a declarat ”foarte suparat” pe modul in care au votat marți senatorii liberali pe subiectul introducerii educației sexuale in școli. Intr-o emisiune live la TVR, Cițu a spus marți seara ca ar fi votat ”altfel” decat colegii sai liberali. Datele publice relevate de HotNews arata insa ca Florin Cițu a votat, prin […] The post Cum a ajuns Florin Cițu sa nu ințeleaga ce a votat ca senator pe tema educației sexuale in școli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

