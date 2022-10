Cum a ajuns Europa să-și mute producția industrială tocmai în America Vulnerabilitatea lumii, și in special a Europei, la importul de combustibili fosili fusese deja demonstrata de criza petrolului din anii ‘70. Statele de pe „Batranul continent” și-au revenit complet abia dupa un deceniu, iar mișcarea caștigatoare atunci a fost decizia de a se construi centralele nucleare pentru producția de electricitate. Avand inca vie pațania de […] The post Cum a ajuns Europa sa-și mute producția industriala tocmai in America first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru iarna 2022-2023, susținand ca exista indicii ca traseul furtunilor generale va viza in special sudul Europei. Pe masura ce Europa continua sa se confrunte cu o criza energetica, meteorologii AccuWeather au care sunt regiunile din Europa care vor…

- Romanii care au plecat sa-si caute de munca in Europa incep sa se reorienteze. Spania si Italia nu se mai numara printre favoritele lor, deoarece alte natiuni platesc mai bine. „Diasporezii” au dat Spania și Italia pe vestul și nordul Europei, unde salariile sunt mai mari, spun firmele de recrutare.…

- Firma de cercetare de piata S&P Global Mobility a avertizat marti ca, in conformitate cu un scenariu pesimist, criza energetica din Europa ar putea reduce productia de automobile cu aproape 40%, sau peste un milion de unitati pe trimestru, pana la finele lui 2023, transmite Reuters. Intr-un raport intitulat…

- Klaus Iohannis se teme de izbucnirea unui conflict nuclear intre Rusia și Europa și anunța ca Romania va fi pregatita și pentru un astfel de scenariu extrem de pesimist. Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Statele Unite, anunța ca noua retorica a presedintelui rus Vladimir Putin trebuie…

- Izolate de rețeaua energetica europeana, Portugalia și Spania și-au construit un sistem bazat pe importuri și alternative precum energia solara, ce ofera un model de succes in criza care afecteaza continentul. Cele doua țari vor acum sa devina un hub energetic de care sa beneficieze și restul Europei,…

- Uniunea Europeana are nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat, a declarat, sambata, premierul ungar Viktor Orban aflat la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, potrivit Reuters. „Este nevoie de o noua strategie care sa concentreze…

- Sancțiunile impuse Moscovei nu au produs rezultatele, spune premierul maghiar Viktor Orban intr-un discurs susținut sambata in Romania la Tușnad, iar Uniunea Europeana trebuie sa adopte o noua strategia privind razboiul din Ucraina, relateaza Reuters . „O noua strategie este necesara ca sa se concentreze…

- Temperaturile record din aceasta vara au crescut cererea de energie in Europa, in vreme ce au redus cantitatea de energie electrica produsa de centralele nucleare, hidroelectrice și pe baza de carbune, intr-un moment in care Europa incearca sa iși reduca dependența de gazul rusesc, scrie Financial Times…