Cum a ajuns emisiunea iLike IT pe ecranele din Times Square iLike IT este emisiunea de la Pro TV care ne aduce zilnic, de luni pana vineri, cele mai noi informații legate de tehnologie. Se difuzeaza in fiecare dimineața, in cadrul Știrilor Pro TV, și este prezentata de Iulia Ionescu. iLike IT a fost promovata timp de o ora pe ecranele gigant din Times Square (New York). Momentul a fost surprins in imagini de catre romanii din New York. Aceștia i-au trimis prezentatoarei emisiunii fotografiile prin intermediul rețelelor de socializare. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…