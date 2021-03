Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Mioara Roman a avut probleme de sanatate și a suferit o intervenție chirurgicala. Pentru ca nu s-a refacut, mama Oanei Roman are nevoie de ajutor, așa ca fiica ei a angajat o femeie pentru a sta in permanența cu aceasta. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, Oana Roman…

- Cu o zi inainte de divorț, Marius Elisei a ales sa-și petreaca timpul cu fetița lui. Chiar daca nu mai locuiesc in aceeași casa, fostul soț al Oanei Roman continua sa fie prezent in viața micuței Isabela. Deși știa ca urmeaza sa semneze actele de divorț dimineața urmatoare, barbatul a dat dovada de…

- Oana Roman a pus piciorul in prag! Reacția acida a vedetei de la Antena Stars, dupa ce o fana a acuzat-o ca-i editeaza chipul micuței Isa! Fiica Mioarei Roman a izbucnit! Ce le-a spus celor din mediul online?

- Zilele trecute, Mioara Roman a ajuns la spital, unde a fost operata, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Acum, mama Oanei Roman se simte mult mai bine și a fost externata, iar vedeta a facut publica prima imagine cu fosta soție a lui Petre Roman, dupa mult timp de cand aceasta nu a mai ieșit in public.…

- Momente grele pentru una dintre cele mai indragite cantarete de la noi. Elena Ionescu e disperata, dupa ce l-a pierdut pe strada. Vedeta a facut un apel catre fanii ei. Elena Ionescu a trecut prin momente grele In cadrul emisiunii “Mamici de pitici, cu lipici”, show difuzat de Antena Stars, Elena Ionescu…

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- Incepand din 14 ianuarie, de la 21:00, pe Antena Stars revine un nou sezon al reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici. Celor trei mamici celebre si picilor acestora li se vor alatura inca doua vedete din showbiz-ul romanesc, insotite de fiicele lor. Isabela si Petra, fiicele Oanei Roman si Cristinei…

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Oana și Marius au impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 6 ani. Cum a reacționat fiica Oanei Roman dupa separarea parinților ei? „O sa mint daca o sa spun ca a fost simplu. Sunt…