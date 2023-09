Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a anunțat intenția de a returna partidului de guvernamint fotoliile de primari in Ankara, Istanbul și alte orașe mari, in urma rezultatelor alegerilor municipale programate pentru anul 2024. "Peste șapte luni vom ciștiga alegerile locale. Mai ales in Istanbul…

- Diplomații ciprioți incearca sa revigoreze negocierile de pace pe insula divizata, propunand numirea unor trimiși ai ONU și UE in incercarea de a gasi o soluție federala la cinci decenii de la ocuparea nordului insulei de catre trupele turcești, scrie The Guardian.Este posibil sa se fi deschis o mica…

- Presedintele Turciei i-a cerut miercuri sefului guvernului spaniol si presedinte prin rotatie al Consiliului Uniunii Europene, Pedro Sanchez, sa reactiveze procesul de aderare al Ankarei la UE, transmite EFE, potrivit Agerpres.Erdogan i-a facut aceasta solicitare lui Sanchez in cadrul unei intalniri…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis miercuri, 12 iulie, sefului guvernului spaniol si presedinte prin rotatie al Consiliului Uniunii Europene, Pedro Sanchez, dorinta sa de a fi reactivat procesul de aderare al Ankarei la UE, transmite Agerpres . Erdogan i-a facut aceasta solicitare…

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, scrie observatornews.ro .

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a parut miercuri, 14 iunie, sa faca o schimbare cruciala in ceea ce priveste viitorul politicii monetare a tarii sale afectate de inflatie, afirmand ca va adera la viziunea noului sau ministru de Finante cu privire la ratele dobanzilor din Turcia, ceea ce inseamna…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, așteapta ca Suedia sa puna in practica legile antiteroriste, de aceasta depinde aprobarea de catre Ankara a cererii Stockholmului de aderare la NATO. El a afirmat acest lucru intr-un interviu dupa intoarcerea din Azerbaidjan, relateaza canalul TV Haberturk.…