- Alex Bodi a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit de la ce incep certurile dintre el și Ema Uta. Alex Bodi a marturisit ca atunci cand s-a desparțit de Ema Uta s-a intors la Iulia Salagean și au petrecut mai mult timp impreuna, dar și cu fetița lor.

- Andreea Podarescu a fost data in judecata de o clinica medicala, dupa ce fostul partener nu a respectat contractul. Cei doi au apelat la o banca de celule stem, dar costurile nu au fost inca acoperite. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre situația in care a fost pusa de fostul…

- Steliano Filip iubește din nou, la aproape doi ani de la separarea de fosta lui soție, Bianca Marina. Fotbalistul și-a refacut viața și a facut primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars cu privire la o noua casnicie alaturi de noua lui partenera, Fiviane.

- Tragedia din orașul Annecy, supranumit Veneția Alpilor, s-a produs in prima zi a anului. Mama care a sunat la urgența spunand ca vrea sa se sinucida a marturisit la telefon ca are trupurile neinsuflețite ale copiilor sai intr-o valiza. Dupa ce organele de poliție au cercetat casa din Rumilly au fost…

- Cristina Vasiu și partenerul ei se pregatesc de nunta? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce cei doi au oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars. Catalin Stoica a marturisit ca anul viitor vor fi mari surprize in viața lor, ceea ce ne duce cu gandul ca vor sa faca marele…

- Monica Davidescu și Aurelian Temișan se bucura de una dintre cele mai apreciate casnicii din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, actrița a oferit cateva detalii despre povestea de dragoste dintre ea și soțul ei. Cei doi se iubesc de mai bine de 27 de ani și sunt casatoriți din…

- Pepe este un barbat implinit din toate punctele de vedere. In exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatorul de la Te cunosc de undeva a oferit detalii despre viața de familie. Ce a marturisit indragitul cantareț despre botezul fiului lui. Artistul și-a gasit adevarata fericire in brațele iubitei…