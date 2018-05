Cum a ajuns Corina Danila sa arate ASA la 46 de ani! Cum a ajuns Corina Danila sa arate ASA la 46 de ani! Corina Danila reuseste sa impresioneze in prezent prin modul spectaculos in care a reusit sa isi remodeleze silueta, la cei 46 de ani ai sai. Dupa o perioada de greutati in viata personala, actrita, care acum prezinta emisiune la TVR 2, si-a schimbat stilul de viata, modul de a gandi, a apelat la specialisti care sa o ajute sa faca cele mai bune alegeri in viata de zi cu zi, iar rezultatele se observa cu ochiul liber. Vedeta arata mai bine ca niciodata, chiar si comparand cu perioada in care juca in primele telenovele romanesti, in urma cu 14… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu a vorbit pentru prima data despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Vedeta s-a confruntat cu depresie și cu greu a reușit sa-i faca fața. Andreea Raicu, in varsta de 40 de ani, a facut marturisiri cutremuratoare despre perioada din viața sa in care i se parea ca traiește…

- Duminica, 1 aprilie, la emisiunea "Adevaruri de viața" de la Antena 3, jurnalista a spus ca va avea o fetița. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei…

- Cantareața a facut publica o imagine din copilarie in ziua in care a aniversat 50 de ani, gest care nu ii este deloc obișnuit. Pornind de la acea fotografie de colecție, am trecut și noi in revista ipostazele caracteristice divei de-a lungul timpului! Pe 30 martie, a sarbatorit jumatate de secol de…

- O femeie din Satu Mare a fost gasita spanzurata de fiul ei de cinci ani dupa ce a ales sa iși incheie socotelile cu viața și sa lase trei copii fara mama. O tanara mama doin Santau, Satu Mare, in varsta de 29 de ani, și-a pus capat zilelor, cadavrul sau gasit de copilul de 5 ani. Dana Pop și-a pus capat…

- Capricorn Anul 2018 pare a fi un an mai linistit pentru Capricorni, insa asta e doar prima impresie. Au parte de o perioada de repaus, dupa ce au avut o perioada in care s-au lovit de tot felul de probleme. Le aduce un mic zbucium sufletesc (o despartire dureroasa), in vara, insa in…

- La doar cativa ani dupa sfarsitul Primului Razboi Mondial, orasul port Constanta reusea sa alunge umbrele conflagratiei ce il afectase grav si redevenea treptat o urbe cosmopolita care inflorea din punct de vedere economic. Nu era un oras foarte mare, in 1924, de exemplu, avea putin peste 50.000 de…

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…