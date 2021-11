Stiri pe aceeasi tema

- Doua gradinițe din Alba, ZERO angajați vaccinați anti-COVID: Ce se intampla cu elevii acestora luni, cand incepe școala Doua gradinițe din Alba, ZERO angajați vaccinați anti-COVID: Ce se intampla cu elevii acestora luni, cand incepe școala Școala și gradinița incep, luni, pentru toți copiii, iar orele…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, ca elevii vor reveni fizic la școala de luni, acolo unde profesorii s-au vaccinat. Președintele a precizat ca vacanța școlara nu va fi prelungita. „La finalul saptamanii, vacanța nu va fi prelungita și, de luni, unde condițiile sanitare și epidemiologice…

- In ciuda declarațiilor guvernanților din saptamanile precedente, școlile se inchid de luni, dupa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis. Afterschool-urile vor ramane insa deschise, cu respectarea regulilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Prima masura recent luata de autoritați in contextul creșterii…

- Elevii din ciclul primar ar putea intra, de luni, in vacanța prelungita? Iata intrebarea care se afla in aceste momente pe buzele parinților, in contextul in care miercuri, de la ora 17.30, este programata o intalnire la Palatul Cotroceni pentru stabilirea unor masuri și restricții mai dure. De luni,…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a transmis luni, 18 octombrie, ca 53 de elevi și angajați din școlile sucevene s-au infectat cu SARS-CoV-2. Este vorba de 34 de elevi și 19 angajați cu Covid-19. Elevii provin de la urmatoarele unitați școlare: Colegiul "Andronic Motrescu" Radauți ...

- 32 de noi cazuri de elevi și profesori cu Covid-19 s-au inregistrat joi, 30 septembrie, in școlile sucevene. Este vorba de 21 de elevi de la mai multe unitați școlare din județ și 11 angajați din invațamantul sucevean.Elevii cu Covid-19 provin de la școlile: Colegiul ”Vasile Lovinescu” Falticeni, ...

- Clopotelul a sunat si pentru primele vaccinari anti-COVID facute chiar la scoala. Elevii si angajatii complexului Laude Reut din Capitala au dat startul campaniei de imunizari din unitatile de invatamant.

- Israelul doreste sa isi vaccineze elevii impotriva noului coronavirus in timpul orelor de curs odata cu inceperea noului an scolar, preconizata pentru 1 septembrie. Vaccinarea se va face cu acordul parintilor, au anuntat luni autoritatile guvernamentale insarcinate cu lupta impotriva coronavirusului.