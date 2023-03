Cum a ajuns Capra cu trei iezi pe locul 1 pe Netflix

Stiri pe aceeasi tema

- Lansat de doar cateva zile pe Netflix, filmul ”Capra cu trei iezi”, cu Maia Morgenstern in distributie, a ajuns rapid pe primul loc in topul celor mai urmarite filme. Citește și: O femeie s-a ales cu o arsura la umar dupa o examinare RMN Filmul, un horror ce prezinta o varianta reinventata a povestii…

- Duminica, 15 ianuarie, s-au implinit 173 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu, data la care se serbeaza la București Ziua Culturii Naționale, iar la Chișinau Ziua Naționala a Culturii. Celebrarea Zilei Culturii Naționale, la Opera Naționala București, a demonstrat ca Mihai Eminescu…

- Grupul industrial rus Kalasnikov a realizat anul trecut 45 de comenzi de stat in domeniul apararii si 24 de contracte in cadrul cooperarii tehnico-militare, relateaza vineri agentia de presa rusa TASS. Acestea sunt cele mai mari contracte din istoria companiei”, a indicat grupul industrial rus intr-un…

- FOTO: Porsche a inceput producția combustibililor sintetici. Sunt obținuți din apa și dioxid de carbon Porsche și partenerii internaționali care lucreaza cu compania chiliana Highly Innovative Fuels (HIF) au inceput producția industriala de combustibili sintetici (eFuels). In luna decembrie 2022, in…