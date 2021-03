Stiri pe aceeasi tema

- HiSky anunța lansarea primei curse de linie de pe Aeroportul Internațional Satu Mare. Este vorba despre doua zboruri pe saptamana (miercuri și duminica) spre capitala Franței, Paris (Aeroportul Internațional Beauvais). Prețurile incep de la 29 de euro, iar biletele sunt deja disponibile pe www.hisky.aero…

- Unsprezece romani nu au fost imbarcați de compania aeriana Turkish Airlines la Istanbul, duminica dimineața, deoarece nu aveau testul PCR COVID-19.Asta in condițiile in care testul este obligatoriu abia din 12 februarie, dar din alte destinații decat Istanbul, potrivit Știri de Cluj. ”Suntem 11 romani…

- YouTube il da afara de pe platforma sa pe Donald Trump - pe o perioada nedeterminata -, iar de la 13 inuarie acesta nu mai poate posta pe aceasta platforma de impartasire de video, in urma unei suspendari a contului acestuia, dupa ce Twitter a inchis definitiv contul fostului presedinte american,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat marti o lege care ofera tuturor presedintilor rusi imunitate pentru toata durata vietii lor, aceasta putand fi anulata doar in situatii exceptionale si printr-o procedura complicata.

- Oficialii Uniunii Europene au semnat un acord de lansare a unui sistem de sateliti in valoare de 7,3 miliarde de euro, idee care se aseamana cu proiectul Starlink din cadrul companiei SpaceX, detinuta de Elon Musk, anun'[ MEDIAFAX. Consortiul dedicat construirii satelitilor va fi condus de…

- ”Acest zbor de testare, de o ora si 25 de minute, de la Irkutk, in Siberia, a unui avion de noua generatie ne repune tara in randul celor mari in aviatia civila”, a proclamat Serghei Cernezov, directorul general al Rostec, din care face parte constructorul aeronavei - Irkut. Aeronava a fost dotata cu…

